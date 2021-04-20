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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sultangazi’de kadın cinayeti

Sultangazi’de kadın cinayeti

Olay yeri

Kadın Cinayeti Ağır Yaralı Polis Ekipleri Yaralı Kadın Cinayet 

-Ekiplerin çalışmaları
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Sultangazi’de bir kadın boğazından bıçaklanmış halde yol kenarında bulundu İSTANBUL

- Sultangazi’de bir kadın boğazından bıçaklanmış halde bulundu. Yol kenarına terk edilen ağır yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Sultangazi Mahmutbey Caddesi Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boğazından bıçaklanarak yol kenarındaki yeşil alana bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, boğazından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise, kendi imkanlarıyla yol kenarına gelerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı Olay yerine gelen polis ekipleri, gerçekleştirilen cinayetle ilgili çalışma başlattı. Saldırının yapıldığı yerde güvenlik şeridi çeken polis, şüphelendiği noktaları didik didik aradı. Yeşil alanda ve yol kenarında incelemelerde bulunan ekipler, buldukları bazı delilleri incelemek üzere topladı.
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