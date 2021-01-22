Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi’de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Sultangazi’de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonetlerden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-Kamyonete fırlatılan portakaldan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Seyir halinde giderken camına portakal atılan kamyon kaza yaptı İSTANBUL

- Sultangazi’de bir kamyon, çocukların camına portakal atması sonucu aniden duran kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, 23.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RS 1493 plakalı kamyonun camına Yunus Emre Bulvarı üzerinde ilerlediği sırada portakal atıldı. Aynı istikamette gitmekte olan Enes A., idaresindeki 34 FU 2456 plakalı kamyon, camına isabet eden portakal nedeniyle aniden duran sürücünün kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Enes A., kamyonet içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Enes A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı