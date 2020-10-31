Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de geri dönüşüm deposu yandı

Sultangazi’de geri dönüşüm deposu yandı

Yangından telefon görüntüsü

Polis Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Yükselen Trol 

-Aktüel görüntüler
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )-Göğe yükselen dumanlar paniğe yol açtı İSTANBUL

- Sultangazi’de geri dönüşüm deposunda kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği yangın paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. Olay, saat 14.30 sıralarında Gazi Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. İddiaya göre, işçiler demire kaynak yaptığı sırada sıçrayan ateş geri dönüşüm malzemelerini tutuşturdu. Depoda bulunan kağıt ve plastiklerin yanmasıyla yoğun duman yükseldi. Depo çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri hızla büyüyen yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı