Sultangazi’de geri dönüşüm deposu yandı

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( İSTANBUL )-Göğe yükselen dumanlar paniğe yol açtı İSTANBUL



- Sultangazi’de geri dönüşüm deposunda kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği yangın paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. Olay, saat 14.30 sıralarında Gazi Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. İddiaya göre, işçiler demire kaynak yaptığı sırada sıçrayan ateş geri dönüşüm malzemelerini tutuşturdu. Depoda bulunan kağıt ve plastiklerin yanmasıyla yoğun duman yükseldi. Depo çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri hızla büyüyen yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.



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