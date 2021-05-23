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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada

Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Genç Kız Genç Kızlar Kamera Cep Telefonu 

-kavga anları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi’de genç kızlar tekme tokat birbirine girdi. Diğer gençlerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 1265. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki kız birbirlerini saçından tutarak yere düşürürken, diğer kızlar ve çevrede bulunan erkekler de tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgaya karışmayan gençler arkadaşlarını güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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