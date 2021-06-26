Sultangazi’de genç kız uçurumdan düştü

- Sultangazi’de genç bir kız uçurumdan düşerek ağır yaralandı. Genç kızı düştüğü göl kenarından kurtarma çalışması sürüyor.Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde genç bir kız uçurumdan düştü. Göl kenarına düşen genç kızı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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