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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de genç kız uçurumdan düştü

Sultangazi’de genç kız uçurumdan düştü

Olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL )- Ağır yaralı genç kızı düştüğü göl kenarından kurtarma çalışmaları sürüyor İSTANBUL

Genç Kız Ocaklar 


- Sultangazi’de genç bir kız uçurumdan düşerek ağır yaralandı. Genç kızı düştüğü göl kenarından kurtarma çalışması sürüyor.Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde genç bir kız uçurumdan düştü. Göl kenarına düşen genç kızı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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