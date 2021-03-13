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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Sultangazi’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Dur İhtarı 

-Polisten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )-Dur ihtarına uymayan şüpheli, çocuğa ve ekip otosuna çarptı İSTANBUL

- Sultangazi’de dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, önce seyir halindeki bir araca, ardından da bir çocuğa ve ekip otosuna çarparak durdu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sanko Sanayi Sitesi bölgesinde polis ekipleri İ.G. (22) yönetimindeki 34 PS 1060 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Polis ekipleri dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan İ.G.’yi yakalamak için peşine düştü. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca sırasında şüpheli sürücü önce Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araca, ardından da bir çocuğa ve ekip otosuna çarparak durdu. Olayda, bir çocuk ve polis memur yaralanırken, şüpheli İ.G. ise gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin kullandığı otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
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