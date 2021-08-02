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Sultangazi'de elektrik panolarında korkutan patlama
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi'de elektrik panolarında korkutan patlama

Sultangazi'de elektrik panolarında korkutan patlama

Olay yerinden görüntü

Elektrik Kesintisi 

-İtfaiyeden görüntü
-Dışarı çıkan işçilerin görüntüsü
-İşçi ile röp

( İSTANBUL )- Yaşanan patlama sonrası binayı dumanlar kaplarken çalışanlar ise panik içinde sokağa döküldü. İSTANBUL

- Sultangazi'de bir iş merkezinde elektrik panolarında patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işçiler büyük panikle sokağa döküldü. Olay sabah saat 11.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yüzlerce işçinin çalıştığı 7 katlı tekstil merkezinde sabah saatlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektriklerin gelmesiyle birlikte binanın giriş katında bulunan elektrik panolarında peş peşe 2 şiddetli patlama yaşandı. Yaşanan patlamanın ardından iş merkezindeki katları tamamen dumanlar kaplarken, çalışanlar panik halinde kendilerini dışarıya attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tutuşan kablolar nedeni ile binayı kaplayan dumanın tehlikeli ve sağlık problemlerine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunarak kimsenin duman tahliyesi gerçekleşene kadar içeriye girmemesi konusunda uyarılarda bulundu. İş merkezini saran dumanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayın yaşandığı iş merkezinde çalışan bir işçi, "Elektriler yoktu. Bir anda gelince patlama oldu. Biz dışarı kaçtık" diyerek yaşananları anlattı (HT-ÖFA
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