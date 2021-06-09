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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi’de depo hırsızları kamerada

Sultangazi’de depo hırsızları kamerada

-Hırsızlık anı Güvenlik kamerası

Kamera Hırsızlık Çetesi Hırsız 

--Vatandaşların izlemesi Güvenlik Kamerası
--Çalınan Malzemelerin taşınması Güvenlik Kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL)- Çevredeki vatandaş hırsızlık anını filim izler gibi izledi İSTANBUL

- Sultangazi’de bir deponun kapısını demir levye ile açan hırsızlar, içeride bulunan 100 bin TL değerinde makine malzemesini çaldı. İçerisinde bir kadının da bulunduğu hırsızlık çetesi depoyu soyarken, çevredeki vatandaş ise onları izledi. Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangaziye bağlı Malkoçoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir işyerinin deposunu gözüne kestiren 1’i kadın 5 hırsız beyaz bir minibüsle işyerinin önüne yanaştı. İşyerinin önüne yanaşan hırsızlar beraberinde getirdikleri demir levye ile deponun kapısını açarak içeriye girdi. Tanınmamak için maske takan hırsızlar, dakikalar içerisinde depoda bulunan 100 bin TL’lik ürünü minibüse koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlar çaldı vatandaşlar izledi Hırsızlığın yapıldığı esnada olaya tanık olan kişilerin ise hırsızlık anını izlediği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis yapılan hırsızlık ile ilgili inceleme başlattı. (BT-ZA-
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