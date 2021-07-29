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Sultangazi’de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi’de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi

Sultangazi’de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi

drone görüntüsü

Polis Nadan Çökme Polis Ekipleri Çökme Tehlikesi 

-Binadan görüntü
-İncelemelerden görüntü
-İnşaat çalışmasından görüntü
-Temelin toprak ile kapatılması
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Sultangazi'de yanında inşaat kazısı yapılan iki bina dün gece saatlerinde çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Gece saatlerinde korku ve panikle boşaltılan iki bina gündüz drone ile havadan görüntülendi. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2323.Sokak'ta gece yaşanan olayda temel kazma çalışması sırasında inşaatın yanındaki bitişik 5 katlı iki binada kayma meydana geldi. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşların tamamı gece tahliye edilerek, bina sakinleri otele yerleştirildi. Polis ekipleri bina ve çevresini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemleri aldığı bina gündüz drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan temel kazma çalışması sırasında oluşan kaymaya neden olan kazı sonrası temelin bulunduğu alanın toprak ile kapatıldığı görüldü.

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