Sultangazi’de çocuk kütüphanesi hizmete açıldı

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( İSTANBUL ) - Sultangazi’de 4 bin kitaplı çocuk kütüphanesi İSTANBUL



- Sultangazi’de 6-11 yaş aralığındaki çocukların, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra, hayal gücü ve el becerilerini de geliştirme imkanı bulacakları 4 bin tane kitabın bulunduğu çocuk kütüphanesini hizmete açıldı. Sultangazi’nin ilk ve tek çocuk kütüphanesi olan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, minik okurlarına binlerce kitap seçeneği sunuyor. Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek olan çocuk kütüphanesini hayata geçirdi. 6-11 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede, 4 bin kitap ve çocukların zeka gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları bulunuyor. “6 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımız için yaklaşık 4 bin kitabımız mevcut” 6-11 yaş arası çocuklara uygun bir kütüphane olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yaklaşık 70 kişilik bir kütüphaneye sahibiz. Bu kütüphanede 6 yaş ile 11 yaş arasındaki çocuklarımız, burada hem kitaplardan faydalanacak, hem de kendilerine mahsus 4 bölümde o alanlarda faaliyet yürütebilecekler. 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımız için yaklaşık 4 bin kitabımız mevcut. Hem 6 ile 8 yaş arasındaki çocuklarımıza hitap eden kitaplarımız, hem de 8 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımıza hitap eden kitaplarımızda mevcut. Her ikisini de değerlendirmiş olduk. 4 kişilik masamızı satranç oyun için ayırdık. Kişisel gelişimlerini sağlamak adına 6 ile 8 yaş arasındaki çocuklarımız için de 35 kişilik farklı bir bölüme ayırmış olduk” dedi.

“Çok güzel burada satranç oynamak, kitap okumak tekrar gelmek isterim” Kütüphaneyi beğendiğini söyleyen Hamide Nur Celep, “Burayı çok sevdim bir daha gelmek istiyorum. Arkadaşım ile beraber geldim. Çok güzel burada satranç oynamak, kitap okumak tekrar gelmek isterim. Çok eğlenceli burası çok sevdim. Çocuk kitapları ve biraz büyüklerin kitaplarını okuyorum büyük masal kitaplarını da çok sevdim” şeklinde konuştu.

(Sİ-EG-



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