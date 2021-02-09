Sultangazi’de çatı uçtu, saniyelerle ölümden döndü

-Gencin son anda dükkana girmesi

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( İSTANBUL )- Yoldan geçen gencin son ada uçan çatıdan kaçması kamerada İSTANBUL



- Sultangazi’de dün akşam saatlerinde bir çatının uçması sırasında son anda dükkana sığınan bir genç adeta ölümden döndü. Yaşanan panik anları kameralara yansırken olayda maddi hasar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrasında akşam saatlerinde İstanbul’da birçok ilçede binaların çatıları uçtu. Sultangazi’de şiddetli fırtına nedeniyle çatının düşmesi kameralar yansıdı. Kameralar yansıyan görüntülerde şiddetli fırtına nedeniyle caddedeki kişilerin güçlükle ilerlediği görülüyor. Çatının uçmaya başladığını gören bir şahsı son anda kendini yol üzerindeki bir dükkana atarak adeta ölümden döndü. Görüntülerde gencin dükkana girmesinden bir saniye sonra çatının yola düştüğü görülüyor. Maddi hasarın meydana geldiği olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uçan çatı ve moloz parçalarını temizledi. (YM-



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