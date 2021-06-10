Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Sultangazi'de bulunan bir apartmanın su saatleri çalındı

- Sultangazi'de bulunan bir apartmanın su saatleri çalındı

olay yerinden görüntü

Nadan Felaket Hırsız 

- binadan görüntü
- mağdurlar ile röportaj
-(yeni takılan sayaçlardan görüntü)

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de bulunan bir binada su saatleri çalınan daireler neye şoke oldu. Mağdurlardan Canan Kardaş, "Özellikle son bir aydır bu gibi durumlarla sıkça karşılaşmaya başladık binamızda ayakkabı hırsızlığı ve su saati hırsızlığı yaşanıyor ve mağdur oluyoruz" dedi.
Sultangazi’de son günlerde sıkça yaşanmaya başlayan başta su saati ve ayakkabı hırsızlığı olayına bir yenisi daha eklendi. Yunusemre Mahallesi 1395’inci sokakta saat 10.30 sıralarında daire sahipleri su saatlerinin yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü. Mağdurlardan Canan Kardaş, "Özellikle son bir aydır bu gibi durumlarla sıkça karşılaşmaya başladık binamızda ayakkabı hırsızlığı ve su saati hırsızlığı yaşanıyor ve mağdur oluyoruz" dedi.
Babası Hatip Kardaş ise "Çok büyük bir felaket ve sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz saat 10 buçuk civarıydı bana su saatlerinin çalındığı bilgisini verdiler gelip baktım ki saatler yerinde değil 3 daireye ait su saatini söküp götürmüşler bu nedenle yanımızdaki komşularımızın dairelerine su bastı ben yaklaşık 3 saat boyunca akan suyu durdurmak için mücadele ettim birazda acemi olduğum için önlemini alamadım bu nedenle büyük sıkıntı yaşadım şuanda büyük mağduriyet yaşıyoruz" dedi.
Daire sahiplerinden Fikri Ögtem, "Ben yukarıda oturuyordum hanım girişteki su saatlerinin çalındığını söyledi mağdur edildik böyle bir şey olmaması gerekirdi bugün gelip su saatini bile çalmaya tenezzül eden yarın benide keser ve herşeyi yapar bu duruma bir önlem alınması gerekiyor" dedi.
(HT-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement