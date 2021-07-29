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Sultangazi'de bodrum katında yangın
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi'de bodrum katında yangın

Sultangazi'de bodrum katında yangın

olay yerinden görüntü

Polis Bild Yangın Bodrum 

-polisten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de 6 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bazı vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi. Olay, Sultangazi 50. yıl mahallesi 2091 sokakta 6 katlı binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Poyraz, isimli şahsa ait binanın bodrum katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek depo olarak kullanılan alandaki naylon ve plastik malzemeleri sardı. Sokakta yoğun duman ve kokuyu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bazı vatandaşlar ise yangın tüpleri ile alevlere müdahale müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına büyümeden müdahale etti. Bazı vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi. Duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. (HT-ZA-
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