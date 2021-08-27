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Sultangazi'de bir kişi viyadükte intihar girişiminde bulundu
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi'de bir kişi viyadükte intihar girişiminde bulundu

Sultangazi'de bir kişi viyadükte intihar girişiminde bulundu

Polisin ikna etmeye çalışması

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-İtfaiye ambulans polis ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL )- Genci ikna etmeye çalışan polisin çabası kameraya yansıdı İSTANBUL

- Sultangazi’de intihar etmek için viyadüğe çıktı. Genci ikna ederek viyadükten indiren sivil polisin çabası ise kameraya yansıdı.Sultangazi’de öğle saatlerinde bir viyadüğe çıkan S.T. isimli bir kişi intihar etmek istedi. Yoldan geçenler genci görünce polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İntihar etmek isteyen gençle konuşmaya başlayan bir sivil polis dakikalarca dil döktü. Genci intihardan vazgeçirmeye çalışan sivil polisin çabası kameraya yansıdı. Dakikalar sonra genç intihar etmekten vazgeçti.
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