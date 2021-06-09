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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi'de bir kişi ağaca asılı halde bulundu

Sultangazi'de bir kişi ağaca asılı halde bulundu

Olay yeri

Psikoloji Helal 

-Hastanede bekleyiş
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultangazi’de 3 çocuk babası olan 40 yaşındaki Murat Erven isimli şahıs, kardeşleri tarafından ağaca asılı halde bulundu. Olay, önceki gün gece saatlerinde Sultangazi Cebeci mahallesinde yaşandı. İddialara göre, kardeşi ile birlikte kumaş alım satım işi ile uğraşan 40 yaşındaki Murat Erven kardeşinden helallik istedi. Halellik istedikten sonra kardeşleri Erven ’den uzun süre haber alamadı. Boş bir arazide bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son veren Evran'i gören kardeşleri, asılı olduğu ipi çakmak ile yakarak indirdikten sonra caddeye kadar sırtlardan taşıdılar. Daha sonra Evran'ın cansız bedeni Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken daha sonra Adlı tıp kurumuna sevk edildi ve burada yapılan işlemlerin ardından ise Kayabaşı mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, Murat Erven’nin 2 aydır işsiz olduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. (ZA-
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