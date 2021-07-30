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Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın

Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın

Yangından görüntüler

Askeri Kışla Kamera Yangın Polis Ekipleri Kışla 

-İtfaiye ekipleri ve askerlerin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Askeri bölgede başlayan yangın itfaiye ve askerlerin çalışması sonucunda söndürüldü İSTANBUL

- Sultangazi 50. yıl mahallesi Baştabya Kışlası'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri ve askerlerin çalışmasıyla söndürüldü. Saat 11.00 sıralarında kışla içerisinde bulunan çam ağaçlarının bulunduğu yeşillik arazide başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İlk olarak kışla içerisinde bulunan askerlerin müdahale ettiği yangın nedeniyle haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerlerin mücadelesi de kameralara yansıdı.
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