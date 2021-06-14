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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi'de asker eğlencesine polis müdahalesi

Sultangazi'de asker eğlencesine polis müdahalesi

Eğlenceden görüntü

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Güvenlik Güçleri Alabalık Asker Eğlencesi 

-Polisin işlem uygulamasından görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi’de kalabalık bir grup asker eğlencesi düzenlemek için toplandı. Polisin dağılmaları konusunda uyarıda bulunduğu vatandaşlardan bazılarına işlem uygulandı. Olay dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak’ta meydana geldi. Sokak arasında kalabalık bir grubun asker eğlencesi düzenlediği ve havaya ateş açtığı ihbarı üzerine Sultangazi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye gelerek gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Bu esnada bir kişi eline aldığı meşaleyi yakıp bağırdı. Ekipler uyarıları dikkate almayıp polise mukavemet göstermeleri nedeni ile bazı vatandaşlara işlem uyguladı.
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