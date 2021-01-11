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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de 5 katlı bir binanın balkonu çöktü

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın balkonu çöktü

Ekiplerin çalışması

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Binanın görüntüsü
-Çöken balkon kalıntılarının sökülmesi
-Röp
-Detay

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Sultangazi’de 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon aniden çöktü. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, tedbir amaçlı binayı boşalttı. Binanın kolon testinden çürük çıktığı öğrenildi. Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi 2124 sokak bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki balkon sabah saatlerinde aniden çöktü. Binadakiler büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı binayı boşalttı. Ekipler, daha sonra çöken balkonun binada kalan parçalarını söküp indirdi. Çökme nedeniyle kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar açıldı. O sırada kimsenin kaldırımdan geçmemesi faciayı önledi. Binanın 40 yıllık ve daha önce yapılan kolon testinden çürük çıktığı öğrenildi. Bina sakinlerinden Şerif günakın binanın kolon testinde çürük çıktığını söyleyerek, “ Biz bundan aylarca önce belediyeye başvurduk. Gelip kolon testini yaptılar. Bina komple çürük çıktı. Binada anlaşamadığımız kişiler var. Bina boşaltılmasın diye. 40 yıllık bina.13 daire var” dedi.
(MT-ZA-
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