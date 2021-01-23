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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de 17. ve 18. yüzyıla ait sikkeler ele geçirildi

Sultangazi’de 17. ve 18. yüzyıla ait sikkeler ele geçirildi

Polis ekiplerinin operasyonundan görüntü

Kaçak İslam 

-Ele geçirilen sikkeler

( İSTANBUL )- Kaçak tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL

- Sultangazi’de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 17. ve 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 196 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tarihi eser toplayan ve satan şahsılara yönelik Sultangazi’de bir operasyon düzenledi.
“2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçu kapsamında yapılan operasyonda 17. ve 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 196 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturma sürerken ele geçirilen sikkelerin İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.
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