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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi Belediyesi’nden İzmir’e destek

Sultangazi Belediyesi’nden İzmir’e destek

ekiplerin yola çıkışı

Depremzede Deprem Afet Bilinci Geçmiş Olsun Gesi 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İzmir’de meydana gelen 6.6'lık deprem tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Deprem sonrasında enkazdakilere ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de çalışmalara katılmak için İzmir’e doğru yola çıktı. Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesinde yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evler yıkılırken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem sonrasında enkazda kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sultangazi Belediyesi, İzmir’deki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Sultangazi Arama-Kurtarma Ekibini (SAK-E) İzmir’e yolcu etti. AFAD personelinin, Belediye çalışanlarına verdiği temel afet bilinci eğitimi sonrası sertifikasını alan gönüllülerden oluşan SAK-E ekibi, arama-kurtarma çalışmalarına katılarak depremzedelere destek olacak. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Dursun, “İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, enkazda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sultangazi Arama Kurtarma Ekibimiz(SAK-E), çalışmalara katılmak için İzmir’e doğru yola çıktı. Umuyoruz ki daha fazla can kaybı yaşanmaz” diye konuştu.

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