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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sultanbeyli’de vatandaşlar ilk sahura davul sesleriyle uyandı

Sultanbeyli’de vatandaşlar ilk sahura davul sesleriyle uyandı

-drone görüntüsü

Sahur Yöresel Kıyafet 

--davulcular
--pencerede ki vatandaşlar
--mani
--röp
--detay

( İSTANBUL -DRONE)- Sultanbeyli’de davulcuların sahur mesaisi havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul, Sultanbeyli'de vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Davul sesini duyan vatandaşlar evlerinin pencerelerine koşarak renkli görüntüler oluşturdu. Davulcuların yöresel kıyafetleriyle sahur mesaisi havadan görüntülendi. İstanbul Sultanbeyli'de vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Sokak sokak gezerek insanlara sahur vaktini haber veren davulcuları, uyanan insanlar evlerinin pencerelerinden alkış tutarak eşlik etti. Türk kültüründe ayrı bir yeri olan davulla sahura kalkma alışkanlığı Sultanbeyli'de devam ediyor. Davul sesi ile vatandaşları sahura kaldıran davulcular, eski bir geleneği günümüzde de sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca davul çalarak vatandaşları sahura kaldıran davulcular, bu yolla aile bütçesine katkı sağladıklarını belirttiler. Sahur vakti davullarıyla sokaklara çıkarak maniler eşliğinde davul çalan ve vatandaşları sahura kaldıran Davulcular, Bu yılda Ramazan ayına kavuştuk. Allah'ımıza şükürler olsun. Kastamonu'dan Sultanbeyli'ne geldik. Davul çalarak Milletimizi sahura uyandırıyoruz. Bir yandan da davulla korona virüsünü kovalıyoruz" diye konuştu.

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