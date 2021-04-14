Sultanbeyli’de şantiyede sopalı yumruklu kavga kamerada

-Kavga edenler

-Ayırmaya çalışanlar

-Camı kırılan araba



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Sultanbeyli’de bir şantiyede çalışan işçiler, aralarında bulunan alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdi. Sopaların ve yumrukların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şantiyede çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine sopalar ve yumuklarla saldırdı. Kavga esnasında taraflardan biri, kavga ettiği kişilere ait otomobilin camını da tamponunu da kırarak araca hasar verdi. Kavgaya tanık olan diğer kişiler de tarafları ayırmak için çaba sarf etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



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