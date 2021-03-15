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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli’de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı

Sultanbeyli’de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı

Cep telefonu görüntüsü

Sokak Köpeği Köpek Pitbull Saldırı Hayvan 

-Detay pitbull saldırısı
-Vatandaşların ayırması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbulun ağzından güçlükle kurtarıldı. Sultanbeyli Adil Mahallesinde pitbull dehşeti yaşandı. Bir genç sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı. Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı. Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı. Öte yandan tandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi. (MB-
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