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Sultanbeyli'de patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sultanbeyli'de patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi

Sultanbeyli'de patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi

-trafikte ilerleyen patenci gençler

Kamera Adrenalin Cep Telefonu 

--sürücü konuşması
--story çekmesi
--genel görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde, 2 patenci genç motosiklet üstündeki diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı.
Adrenalin arayan patenci gençlerin bu seyahati yürekleri ağza getirirken hem birbirleri ile şakalaştılar hem de video çektiler. Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrenalin arayan 2 genç, hızlı akan trafiğe rağmen bir motosikletin üstünde bulunan diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı.
Araç geçişinin hızlı ve yoğun olduğu yolda gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Trafiğe de aldırış etmeyen gençler kendi aralarında eğlenerek video çekerek "story" attılar. O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (CS-CGK-
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