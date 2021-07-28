Sultanbeyli’de otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

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( İSTANBUL )- Kazaya neden olan sürücü yaralıyı bırakıp olay yerinden kaçtı İSTANBUL



- Sultanbeyli’de ana yola kontrolsüzce giren bir otomobil, seyir halinde olan taksi ile çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, sürücünün yerine kazayı üstlenen bir şahıs ile polisler arasında tartışma yaşandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Sultanbeyli’de Yakuphan ve İslambey Caddesinin kesiştiği noktada gerçekleşti. İddiaya göre seyir halinde olan 16 EGY 78 plakalı Wolkswagen marka otomobil, ara yoldan ana yola kontrolsüz şekilde girdi. Otomobil o sırada yolda seyir halinde olan 34 TAH 19 plakalı Fiat marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Takside bulunan bir kişi ile diğer otomobilde bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri uğraş verdi. İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılan yaralı kadın ile diğer araçtaki yaralı kişi sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan başka bir şahıs ise olay yerinden uzaklaşan kişinin yerine kazayı üstlendi. Kazayı üstlenen şahıs ile olay yerindeki polisler arasında bir süreliğine tartışma yaşandı. Olaya tanık olan Rauf Can, “Balkonda oturuyordum, bomba patlar gibi bir gürültü duydum. Ticari taksi otomobile çarparak çöp konteynırına çarptı. O esnada yaralılar oldu. Daha sonra ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralıları ambulansla götürdüler” dedi.

(CGK-

