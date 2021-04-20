Sultanbeyli’de kahvehaneye baskın kamerada

-Masada oyun oynayanlar

-Polis içeri girmesi

-Ceza kesilmesi



( İSTANBUL )- Kapalı olması gerekirken açık olan kahvehaneye düzenlenen baskında oyun masasında yakalanan 46 kişiye toplam 159 bin lira para cezası kesildi İSTANBUL



- Sultanbeyli’de açık olduğu belirlenen bir kahvehaneye baskın yapıldı. Korona virüs kurallarının hiçe yasıldığı ve yasağa rağmen iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 46 kişiye toplam 159 bin lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi’nde açık olduğu belirlenen bir kahvehaneye 19 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinde baskın yaptı. Kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında içeride bulunanların iskambil ve okey oynadığı belirlendi. Sosyal mesafe kuralarını da hiçe sayan 46 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununu gereğince toplam 159 bin 574 lira para cezası kesildi. Baskın görüntüsü kamerada Polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenlenen baskın kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde içerdekilerin masada oyun oynadıkları görülüyor. Oyun masasında basılan şahıslar polisin içeri girmesiyle büyük bir şok yaşıyorlar. (HZE-RU



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