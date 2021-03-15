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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza yapan araçlar

Hastane Alabalık Otobüs Şoförü 

-Otobüs detay
-Kalabalık

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobil yol üzerinde çarpıştı. Kazada biri kadın yolcu, biri otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobil çarpıştı. Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. (İA-CGK-
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