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Sultanbeyli’de geri dönüşüm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sultanbeyli’de geri dönüşüm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sultanbeyli’de geri dönüşüm alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Polis ekipleri

Görgü Tanığı Yangın Geri Dönüşüm Havai Fişek Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye
-Yanan alan
-Röportaj

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arka sokağında geri dönüştürülmek üzere toplanan küvet atıklarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken yangının şüpheli bir şahıs tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Yangın bugün akşam saatlerinde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka sokağında geri dönüştürülmek üzere toplanan küvet atıkları arasında meydana geldi. Yangının İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yakın olması büyük paniğe neden oldu. Küvet atıklarından dumanların yükselmesiyle başlayan yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan görgü tanıkları tarafından yangının şüpheli bir şahsın attığı yanıcı cisimle çıktığı iddia edildi. Yangının görgü tanığı İsmail Kayaoğlu, “Karşıdan havai fişek tarzı iki tane cisim atılıyor. Ve fabrikanın deposuna düşüyor gördüğünüz üzere. Fabrikanın deposuna düştükten sonra hemen saniyeler içerisinde alevlere teslim oluyor. O sırada hemen itfaiye aradım ama inanılmaz derecede hemen çoğaldı. 16.20 sıralarında oldu. Ve yangın o şekilde oluştu. Atan kişiler kaçtılar. Zaten uzaktan gördüğüm için teyit de edemedim kişileri.” dedi.
(CS-
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