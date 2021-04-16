Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi için imzalar atıldı

-imzaların atılması

-engelsiz yaşam merkezinin görüntüleri

-hediye ve plaketlerin verilmesi

-röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultanbeyli Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi için imza töreni Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Etkinlik salonunda yapıldı. Sultanbeyli Belediyesi ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda ilçeye kazandırdığı önemli projelere bir yenisini daha ekledi. Engelsiz Yaşam Merkezinin imza töreni Başkan Hüseyin Keskin ve bağışçı Dr. Ahmet Ayyıldız katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Merkezi için imzalar atıldı. Sultanbeyli Belediyesi; hayırsever iş insanı Dr. Ahmet Ayyıldız’ın bağışlarıyla, insanı merkeze alan yeni bir projeyi ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. Bin 426.00 metre kapalı alanı, engelsiz parkı, 619 metre açık alana sahip hobi bahçesinin yer alacağı Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımı başlıyor. Dersliklerin yer alacağı projenin içinde; çok amaçlı salon, engelli rehabilitasyon havuzu, spor salonu, bakım odaları, engelsiz kahvesi, sağlık ünitesi bulunacak. Çok fonksiyonlu yaşam merkezi faaliyete girdiğinde özel misafirlerine 20 farklı alanda atölye, kurs, terapi, özel eğitim, bakım ve teknik destek hizmetleri sunacak. Çok fonksiyonlu Engelsiz Yaşam Merkezi ilçede bulunan vatandaşlara önemli bir katkı sağlamasının yanında ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak merkez haline gelmesi amaçlanıyor. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Hemşerilerimizin mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Üzerinde çalıştığımız Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin hazırlıklarına başladık. Merkezimiz hizmete girdiğinde engelli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. Kardeşlerimiz merkezimizle hayatın içinde olacaklar. Burada onlara aşçılık, seramik, spor, drama, kilim dokuma, e-kpss, bağlama ve ses, bilgisayar gibi daha birçok alanda kurs imkânı sağlayacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin bağışçı olarak projeye katılan Dr. Ahmet Ayyıldız’a teşekkür etti. Başkan Hüseyin Keskin, ” Engelsiz Yaşam Merkezimizi tanıttık. Projemizin finansını karşılayacak olan iş adamımız doktorumuz Dr. Ahmet Ayyıldız ile birlikte protokolümüzü imzaladık. Yapılacak olan yaşam alanının ruhsatını kendisine takdim ettik. Engelsiz Yaşam merkezimizde engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha iyi yaşayabilmeleri için diğer projelerimizin yanında bu projemizde hayata geçiriyoruz “ şeklinde konuştu.

Bağışçı Dr. Ahmet Ayyıldız,” Rahmetli eşim vefat etmeden önce böyle bir projemiz vardı. Fakat ömrü vefa etmedi ben de eşimin aziz hatırasını yaşatmak için böyle bir projede olduğum için çok mutluyum Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum “ dedi.





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