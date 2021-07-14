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Sultanbeyli’de denetimlerde 17 bin 560 GBT sorgusu yapıldı, 59 kişi yakalandı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sultanbeyli’de denetimlerde 17 bin 560 GBT sorgusu yapıldı, 59 kişi yakalandı

Sultanbeyli’de denetimlerde 17 bin 560 GBT sorgusu yapıldı, 59 kişi yakalandı

Polislerin sıra sıra çıkışı

Sürücü Belgesi Akalan Hırsız Polis Ekipleri Çocuk Parkı 

-Trafikte denetim
-Araçlarda denetim
-Ele geçirilen malzemeler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de “asayiş ve pandemi denetimleri” kapsamında polis ekipleri 8 ayrı noktada 45 ekip, 25 motosikletli ekip ile çalışma yürüttü. Yapılan uygulamalarda 17 bin 560 şahsa GBT sorgusu yapılırken, aranması ve firarı olması nedeniyle 59 şahıs yakalandı. Uygulamalarda ayrıca bin 125 araç denetlemesi yapıldı, araçlarda bulunan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sultanbeyli’de “asayiş ve pandemi denetimleri” kapsamında Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ile birlikte 13 Temmuz günü uygulamalar ve denetimler gerçekleştirildi.
8 ayrı noktada 45 ekip 25 motosikletli ekip ile birlikte yapılan uygulamalarda 17 bin 560 şahsa GBT sorgusu yapıldı. 59 şahsın aranması ve firarı olması nedeniyle yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı. Bin 125 araç denetlemesinin yapıldığı sabit uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek 2 ayrı şahsa gerekli yasal işlemler yapıldı. Ayrıca araç denetimleri esnasında sürücü belgesiz, muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edilen motosiklet kullanıcısı toplam 92 şahsa gerekli işlemler yapıldı. Sultanbeyli’de bulunan 11 metruk bina ve 24 çocuk parkı polislerce kontrol edildi. Uyuşturucu madde bulunduran 4 şahsa gerekli yasal işlemler uygulandı. Öte yandan hırsızlık olduğu şeklinde anons ve ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.
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