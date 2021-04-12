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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli’de acil girişine park eden sürücü ambulansa zor anlar yaşattı

Sultanbeyli’de acil girişine park eden sürücü ambulansa zor anlar yaşattı

Araç önüne bırakılan not

Polis Hastane Bild Trafik Polisi Irak 

-Ambulansın beklemesi
-Ambulansın manevra yapması
-Aracın çekilmesi

( İSTANBUL )- Ambulans şoförü kaldırıma çıkarak manevra yaptı İSTANBUL

- Sultanbeyli’de hastanenin acil girişinde yol ortasına aracını park edip giden sorumsuz sürücü ambulans ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulans şoförü uzun süre siren çalarak sürücüye ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ambulans şoförü daha sonra ambulansı kaldırıma çıkarıp manevra yaparak yoluna devam etti. Olaya tanık olan vatandaşlar, aracın camına not bırakarak sürücüye tepki gösterdi. Sultanbeyli’de Abdurrahman Gazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde özel bir hastanenin acil girişinde yol üzerine otomobilini park edip oradan ayrılan sorumsuz sürücü, hastaneden hasta alıp başka bir hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ekibine zor anlar yaşattı. Ambulans şoförü siren çalarak sürücüye uzun süre ulaşmaya çalıştı. Otomobilin sürücüsüne ulaşılamayınca, aracını yol kenarına park eden başka bir sürücü aracını park ettiği yerden çekerek ambulansa yol verdi. Ambulans şoförü, ambulansı kaldırıma çıkarıp manevra yaparak yoluna devam edebildi. Olaya tanık olan vatandaşlar da sorumsuz sürücünün yol ortasında bıraktığı otomobilin camına “Sana ehliyet veren kurs sana ayıp etmiş. Yol ağzına araba mı çekilir. Bir daha araba çektiğin yere dikkat et” yazılı not bırakarak sürücüye tepki gösterdi. Sürücüsü bulunamayan otomobil, trafik polisinin cezai işleminin ardından olay yerine gelen çekici tarafında çekildi. (CGK-
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