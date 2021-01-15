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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sultanahmet ve Suruç saldırılarının planlayıcısı DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarının planlayıcısı DEAŞ'lı terörist tutuklandı

geçilen görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Akalan Saldırı 


- Şanlıurfa'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa’da MİT ve emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalanan Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, yoğun güvenlik önlemleri arasında cezaevine gönderildi.
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