Sultanahmet ve Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal yakalandı



- 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının koordineli çalışmaları ile DEAŞ tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen Suruç ve Sultanahmet Patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Salı günü saat 17:30 sularında Şanlıurfa il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs ifadesinde, Abu Bera (K) Mahir EL Aggal'ın talimatları ile patlayıcı malzeme hazırladıklarını ve hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini, patlayıcıların Türkiye'ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra İstanbul Sultanahmet'te eylem gerçekleştirildiğini, eylemde kullanılan patlayıcıların geçirdikleri patlayıcılar olduğunu belirtti.

(YNS-BC -



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