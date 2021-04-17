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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu

Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu

Turistlerin yoğunluğu

Sofya Irak 

-Fotoğraf çekilen turistler
-Sultanahmet Camii
-Ayasofya Camii
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Güneşli hava ile birlikte Sultanahmet Meydanı turist ile doldu İSTANBUL

- Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından İstanbul’da güneş açtı. Güneşi fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul’un gözde meydanlarından olan Sultanahmet ve Ayasofya Meydanlarına akın etti. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini güneşe bıraktı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler ise güneşi fırsat bilerek meydanlara akın etti. İstanbul’un önemli meydanlarından olan Sultanahmet ve Ayasofya Meydanına gelen turistler güzel havanın tadını çıkardı. Meydandaki çeşme önünde fotoğraf çekilmek için adeta sıra oluşturan turistlerin Sultanahmet ve Ayasofya’ya ilgisi yoğun oldu. Kimi turistlerin maske takmadığı görüldü.

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