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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SÜLEYMANİYE - Filistin'e destek gösterisi

SÜLEYMANİYE - Filistin'e destek gösterisi



: - Gösteriye katılanlardan detaylar - Göstericilerle röportajlar - Gösteriden detaylar Süleymaniye 'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendiSÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) tarafından düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, kent merkezindeki Azadi Parkında bir araya geldi."Kudüs kalbimizde" sloganıyla düzenlenen gösteride İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarına sessiz kalınmaması talep edildi.Gösteride, "Aksa bütün Müslümanların kutsal mekanı ve savunulması hepimizin görevi" ve "Bir Müslümanın acısı hepimizin acısı" yazılı pankartlarla Filistin'e destek mesajları verildi.

Protesto İslam Uluslararası İsrail Saldırı 

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