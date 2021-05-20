Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Süleymaniye Camii’nin yakınındaki metruk binada korkutan yangın

Süleymaniye Camii’nin yakınındaki metruk binada korkutan yangın

Drone görüntüsü

Polis Nadan Cep Telefonu 

-Binadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Alev alev yanması (cep telefonu)
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Metruk bina alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Fatih'te Süleymaniye Camii’nin yakınındaki metruk bir binada yangın çıktı. Metruk bina alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması ise drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Fatih'te Süleymaniye Camii’nin yakınındaki 2 katlı metruk bir binada saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fatih Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu üzerinde bulunan binada yangın çıktığı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Metruk bina kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı söndürme çalışması ise drone ile havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement