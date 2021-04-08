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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter Bilecik’e acil iniş yaptı

Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter Bilecik’e acil iniş yaptı

-Bir vatandaşın Soylu'nun stattan çıkarak araca binmesi çekmesi

Şehit Cenaze Çatışma Makam Aracı Helikopter 

-Görüntü watsaaptan gönderildi

( BİLECİK ) BİLECİK

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sisi nedeniyle Bilecik Edebali Stadı’na zorunlu iniş yaptı. Bursa’nın İnegöl ilçesine Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın cenazesine katılma üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopterle yola çıktı. Yoğun sisi nedeniyle Bilecik’e zorunlu iniş yapan helikopter içinde bulunan Soylu, stat önünde kendisini bekleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürünün makam aracına binerek, karayoluyla İnegöl’e geçti.
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