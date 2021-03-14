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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi

Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi

Cenazenin camiye girişi

Hastane Cenaze Kalp Sağlığı Osmanpaşa Cenaze Namazı 

-Süleyman Soylu’nun tabuta omuz vermesi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii’sine getirildi.
Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü.
Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde tören düzenlenecek. Öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı için Servet Soylu’nun cenazesi, camiye getirildi.
Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü.
Cenaze namazının ardından Servet Soylu’nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığına defnedilecek.
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