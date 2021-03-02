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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Süleyman Soylu, Lülebrugaz Nüfus Müdürlüğü'nü örnek gösterdi

- Süleyman Soylu, Lülebrugaz Nüfus Müdürlüğü'nü örnek gösterdi

Lüleburgaz Nüfus Müdürlüğünden detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Sosyal Medya Salar Ergo Estetik Konsept 


- Lüleburgaz Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın “Turuncu Ofis” projesi kapsamında yenilendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesaplarından Lüleburgaz Nüfus Müdürlüğü’nün yeni konseptini paylaşarak, yeni konseptin çok yakıştığını ve Kırklareli merkez ve diğer ilçelerde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Nüfus Müdürlüklerini yenileme çalışması kapsamında Lüleburgaz, 1 Mart Pazartesi’den itibaren çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarına sahip, vatandaşlarımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları bulunan Nüfus Müdürlüğü’ne kavuştu. (BK-AŞ-Y)
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