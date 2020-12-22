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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

Vatandaş tarafından çekilen görüntü

( ÇORUM ) - ÇORUM

Yaşlı Kadın Hastane Polis Memuru Memur Irak 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Çorum'da yaşlı kadını 5'inci kata taşıyan polisin fotoğrafını paylaşarak "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü. Çorum'da akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından evine gitmek için hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı. Kahramantekin'e apartmana kadar eşlik eden ekipler, asansörün bozuk olduğunu fark edince bir polis memuru kadını 5'inci kata kadar sırtında taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu, yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafının altına "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü. Polis ekiplerine binlerce destek mesajı geldi. (KA-ÖZ-Y)
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