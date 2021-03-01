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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı

Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı

-havadan kral yolu ve tavşan adası drone

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--genel, detay

( MUĞLA - ÖZEL)- Bodrum’da deniz çekilmesi vatandaşları tedirgin etti MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı. Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Myndos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun Şubat ayında ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu. "Tavşan adasına yürüyerek gittiler" 150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu. Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti. "Gümbet’de 1,5 metre sular çekildi" Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi. 1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. Gelgitlerin yaşandığı ilçede yılın bazı aylarında suların çekilip geri geldiği öğrenildi. (EA-OD-
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