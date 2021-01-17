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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sular çekildi, kaya mezarlar ortaya çıktı

Sular çekildi, kaya mezarlar ortaya çıktı

Dere yatağından görüntü

Sel Baskınları Şelale Bild Felaket 

-Ortaya çıkan kaya mezarlardan görüntüsü
-Kaya mezarların içinde akan su
-Sosyolog Turizmci Nadir Durgun'un açıklamaları

( MERSİN )- Mersin’in Tarsus ilçesinde Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen döneminde Berdan ırmağı altında kalan Roma kaya mezarları suların çekilmesi ile birlikte gün yüzüne çıktı MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen döneminde Berdan ırmağı altında kalan Roma kaya mezarları suların çekilmesi ile birlikte gün yüzüne çıktı.Yağışların bu yıl beklenenin çok altında olması nedeniyle, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan Barajı'nda da su seviyesi düştü. Suların azalması ile birlikte Tarsus Şelalesindeki Roma dönemine ait kaya mezarlar ve odalar da ortaya çıktı. Sosyolog Turizmci Nadir Durgun, suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıkan kaya mezarlar ve odaların bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Normalde buraya girmenin mümkün olmadığını ifade eden Durgun, "Ama kuraklık olduğu için girebildik. Burada Roma kaya mezarları bulunuyor. Yaklaşık 4 metrekarelik bir mezar alanındayız şu an. Üzerimizden Berdan Nehri akıyor. Normalde bu nehir antik çağda şehrin tam merkezinden geçiyordu. Bahar aylarında özellikle burada sel felaketleri yaşanıyordu. Bizans İmparatoru Jüstinyen, 6. yüzyılda ırmağın yatağını yaklaşık 3 kilometre doğuya çevirerek, eski Roma kaya mezarlarının üzerini örtmesi ile burada bir şelale oluştu" dedi.
6. yüzyılda Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından şehri sel baskınlarına karşı korumak için Berdan Irmağı yatağının yönünü değiştirmesi ile Roma dönemine ait Konglemera kaya mezarları sular altında kalmış ve günümüze kadar Tarsus Şelalesi olarak bilinen yerin on metre altında sular içinde bulunuyordu.
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