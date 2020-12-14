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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı

-Barajdan drone görüntüleri

Aktüel 

--Barajdan aktüel görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ - ÖZEL)- Kayseri'de yağmur yağmayınca baraj suyu çekildi KAYSERİ

- Kayseri'de kuraklıkla beraber yağmur yağmayınca Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi. Suların çekilmesiyle beraber barajın altındaki eski köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Kayseri'de yağmurun yağmaması nedeniyle Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi. Barajda su eksilince, sular altında kalan eski Kuşçu Köyü'nün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Ayrıca, barajdaki suyun azalmasıyla beraber su altında kalan karanın bir bölümü gözüktü. Havadan da görüntülenen barajda, suyun çekilmesi net bir şekilde gözüktü. (AG-AÖ-
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