Sular altında kalan tarım arazilerinin başından ayrılmadılar

Çiftçiler "Bu felaketi her yıl yaşıyoruz"- "Bu ürünlere baktığımız kadar çocuğumuza bakmıyoruz"



- Antalya'da etkisini sürdüren kuvvetli yağış sebebiyle tarım arazileri, sera ve evler su altında kaldı. Mahsulleri zarar gören çiftçiler, “Bu felaketi her yıl yaşıyoruz. Bu ürünlere baktığımız kadar, çocuğumuza bakmıyoruz” diyerek üzüntülerini dile getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Antalya ve ilçelerinde dün başlayan gök gürültülü sağanak yağış, 2 gündür etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış sonrası Aksu ilçesindeki çoğu tarım arazisi, seralar ile birçok ev su altında kaldı. Tarım arazileri adeta göle dönerken, seraları suyla dolan çiftçiler güne hüzünlü uyandı. Çiftçiler, seralarındaki zarar gören mahsullerini kurtarmak için sabahın erken saatlerinden itibaren belediye ekiplerinin desteğiyle su tahliye işlemlerine başladı.

Dün gece saatlerinde su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi de itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Ekipler, ulaşımın güç olduğu bölgeye botlarla gelerek mahsur kalan vatandaşları kurtardı. “Buna baktığımız kadar çocuğumuza bakmıyoruz” Mahsulleri zarar gören çiftçilerden Mustafa İnci, “Yoğun bir yağış oldu. Özellikle dün gece aşırı yağıştan dolayı seralarımız sular içinde kaldı. Burası bin 100 metrekare, 2 dönüm serama su bastı. Tahminim 30-40 bin lira zararımız var. Mahsullerimiz büyük ihtimal ölecek. Çünkü suyun içerisinde yaşam şansı yok. Eylül ayında ektik, Şubat’ta satacaktık. Bütün emeğimiz burada. Bir sürü masraf ettik. Gece gündüz seranın içerisindeyiz. Çocuğumuza bakmıyoruz buna baktığımız kadar. Tedbirlerimizi de almıştık ama önüne geçemedik.” dedi.

“9-10 aydır emek verdiğimiz ürünler su altında kaldı” 22 dönüm serası olan Nuray Kaya, “Gece gündüz çocuklarımıza bakamadık. 9-10 aydır emek verdiğimiz ürünlerimiz hep su altında kaldı. Bankalara kredi borçlarımız var. Devletimizden yardım istiyoruz. Her şeyimiz gitti. Bu felaketi her sene yaşıyoruz. “ ifadelerini kullanırken, bir başka çiftçi Ayşe Karabağlı da “Seramı su bastı, içerisinde domatesim kalmadı. Bir sürü borcum var. Bunları nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Seramızla uğraşırken, çoluk çocuğumuzla ilgilenemedik. Yapacak bir şey yok. destek bekliyoruz” diye konuştu.

“Evlerimize gitmek imkansız” Evde mahsur kalan vatandaşlardan Vatan Tekin ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Ani yağıştan dolayı su baskını yaşadık. 3 haneydik. Giriş katının basamaklarına kadar su yükselince komşumuza geçtik ve geceyi orada geçirdik. Orada da su seviyesi yükselince yardım istedik. Botlarla bizi 2’şer kişi olarak tahliye ettiler. 20 kişiydik. Evlerimize gitmek imkansız. Evler ne durumda bilmiyoruz. Akrabalarımızda kalıyoruz.” (SM-



