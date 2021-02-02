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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sular altında kalan belde havadan görüntülendi... Evlerini su basan aileler gözyaşlarını tutamadı

Sular altında kalan belde havadan görüntülendi... Evlerini su basan aileler gözyaşlarını tutamadı

Sevim engin röp

Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış 

-Drone görüntüleme

( KIRKLARELİ - DRONE)- 5 aylık emeği sular altında kalınca gözyaşlarına boğuldu KIRKLARELİ

- Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Alpullu Beldesinde 5 ay önce kredi çekerek aldığı evi sular altında kalınca gözyaşlarına boğuldu. Sular altında kalan Alpullu drone ile havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de dün gece şiddetli yağış etkili oldu. Kırklareli’nin Babeski İlçesine bağlı Alpullu Beldesinde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Derelerin taşması ile birçok vatandaş evlerinde mahsur kaldı. Evde mahsur kalanların yardımına kepçeler yetişti. Bölgeden etkili olan yağış sebebiyle Alpullu'da ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sular altında kalan Alpullu'nun sokakları drone ile havadan görüntülendi. Gözyaşlarına boğuldu Yaklaşık olarak 5 ay önce evini alıp tadilat yapan Sevim Engin’in emekleri de sularla yok oldu. 5 ay önce kredi çekerek aldığı evinin sular altında kaldığını belirten Engin, “Bu evi kredi çekerek 5 ay önce aldım. Bakın evimin haline. Ben nasıl temizleyeceğim bu evi. Sabah 04.00'da eşim evde idi. Belediyenin anonslarını duyup kepçe ile çıkardılar” dedi.
Sevim Engin, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. (HC-
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