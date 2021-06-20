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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sulama kavgasında ölen baba ve 2 oğlu yan yana defnedildi

Sulama kavgasında ölen baba ve 2 oğlu yan yana defnedildi

Baba ve 2 oğlunun cenaze namazı

Hastane Ölenlerin Yakınları Cenaze Cenaze Namazı Alabalık 

-Kalabalık
-Ağlayanlar
-Cenazelerin defnedilmesi
-Ölen baba ve oğlunun fotoğrafları
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Babalar Günü'nde yürek yakan olay ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında arazi sulama nedeniyle çıkan kavgada ölen baba ile 2 oğlu gözyaşları arasında yan yana defnedildi.Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Akören Mahallesi Yalnızdam Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, dün gündüz vakti Gülek ailesinin sulamada kullandığı su tarladan yola taştı. Gök ailesi de buğday biçmek için biçerdöveri yoldan geçirirken çamura saplandı. Yaşanan olay nedeniyle Gök ve Gülek ailesinin bireyleri tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan da 2 kişi hafif şekilde yaralandı.Kavga gece devam ettiGece yeniden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan baba Kavas Gök ile oğlu Halil Gök hayatını kaybetti. Hastanede tedavi edilen bir diğer oğlu Mustafa Gök ile karşı taraftan Reşat Gülek de sabah saatlerinde hayatını kaybedince ölü sayısı 4’e yükseldi.Babalar Günü'nde çocuklarıyla yan yana defnedildiKavgada hayatını kaybeden baba Kavas Gök, çocukları Mustafa ve Halil Gök ile birlikte yan yana defnedildi. Yalnızdam Sokak'taki cenazeye ölenlerin yakınları katıldı.
Baba ve 2 oğlu gözyaşları içerisinde defnedildi.Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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