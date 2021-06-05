Sulama kanalındaki kazalı araç polisi alarma geçirdi

-Polisin suya girmesi

-Polisin 'kimse yok' demesi

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( ADANA ) ADANA



- Adana’da sulama kanalı içerisindeki kazalı araç polisi alarma geçirdi. Su altı ekiplerinin yaptığı aramada araç içerisinde kimseye rastlanmadı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalının yanından tarlaya giden işçiler, kanal içerisinde 45 ET 599 plakalı hafif ticari aracın kazalı şekilde durduğunu fark etti. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de sulama kanalındaki akıntının yüksek olması nedeniyle durumu su altı polislerine haber verdi. Kısa sürede kanala gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek suya girdi ve araçta yaptıkları aramada kimseye rastlamadı. Plaka üzerinden yapılan aramada ise ruhsat sahibinin aracını Süleyman T. isimli bir tanıdığına verdiğini belirledi. Ekiplerin kazayı yapan şahsı arama çalışması sürerken araç sulama kanalından çekici yardımıyla çıkartıldı.

