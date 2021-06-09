-Olay yerinden detaylar

-Güvenlik kamerasın yansıyan görüntülerde motosikletin hızla ilerlemesi



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Erbaa ilçesinde sulama kanalına uçan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesinde meydana geldi. Halil Gelgeç (51) idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile şahıs motosiklet üzerinden savrularak boş durumda olan sulama kanalına düştü. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenli kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın kazadan saniyeler önce hızla yoldan geçmesi yer aldı. (Nİ-

