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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu

Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu

kalan boyunda bekleyen yakınları

Kanald Dalgıç Polis Kurtarma Ekibi Can Akın Sulama Kanalı 

-Jandarma ekipleri
-Dalgıç polislerin araması
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Arkadaşları ile birlikte girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Genci bulmak için kanal hattında arama çalışması başlatıldı.Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesinde yer alan eski havaalanı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte DSİ’ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki İsmail Demircan akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen sudan çıkmayı başaramayan Demircan, kısa süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sualtı dalgıç polisleri kanalda arama çalışmalarını sürdürüyor. Gencin yakınlarının kanalın kenarındaki bekleyişi ise devam ediyor.
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