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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi

Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi

Olay yerinden görüntü

Kanald Sulama Kanalı Ağrı Merkez Polis Ekipleri Çağrı Merkezi 

-İtfaiye, AFAD, UMKE, 112 ve polis ekiplerinin görüntüsü
-İtfaiyenin kanaldaki araca müdahalesi
-İtfaiyenin aracı camlarını kırması
-Kanal içerisindeki aracın görüntüleri
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sulama kanalına düşen otomobil ihbarı acil çağrı merkezini alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri araçta kimsenin olmadığını tespit ederken herkes rahat bir nefes aldı. Olay, Laleli Mahallesi son durakta bulunan ve bataklık haline dönüşen sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalı içerisinde bir aracı yan yatmış vaziyette gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi araç içerisinde birilerinin olabileceği ihtimali üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kısmen bataklık haline dönüşmüş sulama kanalındaki 68 DV 919 plakalı aracın kapılarını açmak istedi. Kapılarının kilitli olması üzerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracın camlarını kırarak içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekipleri aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Sürücüsünün kaza yaptığı ve kazanın maddi hasarlı olması nedeniyle aracı bırakıp kurtarma işlemini sabah yapacağı ortaya çıktı.
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